Санкт-Петербург, 20 января, 2023, 10:54 — ИА Регнум. После заметного снижения заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в Петербурге в период новогодних каникул, связанного с разобщением больших коллективов, эпидемиологическая ситуация в Северной столице вновь резко ухудшилась. По данным регионального управления Роспотребнадзора, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю составил 196,5% по сравнению с предыдущей неделей. В целом заболеваемость в регионе на 35,3% превышает недельный эпидемический порог.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

В числе возбудителей гриппа преобладает вирус так называемого «свиного гриппа».

«Продолжается активная циркуляция и подтверждение у заболевших вируса гриппа, с преобладанием штамма А (H1N1)/09. Отмечено также увеличение находок вируса гриппа В», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Среди вирусов негриппозной этиологии больше всего циркулируют РС-вирусы, бокавирусы и риновирусы.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу рекомендует жителям использовать медицинскую маску в общественном транспорте, местах скопления людей, избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, при появлении первых признаков заболевания респираторной инфекцией остаться дома и вызвать врача.