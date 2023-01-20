Берлин, 20 января, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Недовольство Киева нежеланием Германии отправлять танки Leopard 2 нарастает с каждым днем, пишет газета Die Welt.

Michael Kappeler/dpa Олаф Шольц

По данным издания, особый гнев киевского режима вызвал тот факт, что канцлер ФРГ Олаф Шольц выдвинул в качестве условия для отправки Leopard 2 согласие Вашингтона на поставки танков Abrams, тогда как Пентагон неоднократно объяснял нежелание отправлять их на Украину затратами на содержание.

«Даже если США поставят Abrams, могут появиться новые оправдания. Вы должны принимать решения, не играя в игры», — цитирует газета свой источник в украинских властях.

Как сообщало ИА REGNUM, главе Пентагона не удалось «продавить» поставки танков Leopard 2 на встрече с министром обороны ФРГ, передавал ранее CNN.

Телеканал цитировал американского чиновника, который выражал удивление тем, что Германия не видит разницы между поставками своих танков и отправкой аналогичного вооружения из США. Требования ФРГ об ответном шаге представитель власти Соединённых Штатов назвал глупым.

Министр обороны США Ллойд Остин и глава аналогичного ведомства ФРГ Борис Писториус спорили по вопросу отправки танков Leopard 2 Украине и не смогли договориться.

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