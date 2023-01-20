Москва, 20 января, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Российский солдат должен выглядеть аккуратно, с бородой он или без, заявил член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-полковник Виктор Заварзин («Единая Россия»). Об этом сообщает 20 января РБК.

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По словам генерала, в условиях боевых действий необходимо по возможности соблюдать гигиену, используя для этого передышки. За создание подходящих условий отвечают командиры, при этом «цель не в том, чтобы брить или не брить бороду».

«Можно и бороду носить, но всё должно быть аккуратно», — сказал Заварзин.

Он добавил, что опрятный вид, осанка и тому подобное воздействуют на внутреннее состояние воина, что отражается на общей дисциплине. Подавать пример должны командиры.

Министерство обороны «принимает очень серьёзные меры в рамках тылового обеспечения» и следит за питанием и гигиеной солдат, также отметил генерал.

Заварзин вторым из генералов в Госдуме отреагировал на спор о бородах у военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев (КПРФ) раскритиковал «нестриженых и небритых» военных, а также высказался против использования ими личных электронных устройств. С ним не согласились основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

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