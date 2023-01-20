Москва, 20 января, 2023, 08:38 — ИА Регнум. Законопроект о запрете коллекторов в России разработали депутаты фракции ЛДПР в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев Коллектор

ЛДПР регулярно вносит предложения «вообще убрать коллекторский «бизнес» из кредитно-финансовой системы России», отметил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов.

Вместе с тем практически ежегодно депутаты от СРЗП вносят аналогичные законопроекты, предлагающие в том числе запретить микрозаймы, но они не находят поддержки у большинства парламентариев.

В то же время в «Единой России» видят негативные стороны работы коллекторов — на рассмотрении нижней палаты парламента находится законопроект депутатов фракции о 10 годах колонии за насилие или угрозы со стороны коллекторов. Уголовная ответственность предусматривается за «совершение лицом, действующим от имени кредитора или в его интересах, кредитором — физическим лицом, работником организации кредитора действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, угрозой таких уничтожения или повреждения, либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица».