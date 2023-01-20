Лондон, 20 января, 2023, 08:01 — ИА Регнум. В Британии в очередной раз осудили киевский режим и его главу Владимира Зеленского. Поводом стало его видеовыступление на Всемирном Восточном форуме в Давосе 19 января.

President.gov.ua Инаугурация Зеленского

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Читатели The Daily Mail раскритиковали и действия Украины, и помощь стран-союзников.

«Этот человек участвует во всех этих телешоу, позирует для журнала Vogue, произносит незапоминающиеся речи в Конгрессе только для того, чтобы сбежать с ещё одним миллиардом», — считает читатель.

«Несчастным случаем» оказался идиот Зеленский. Этот отвратительный человек должен уйти», «Мир впадает в рецессию, мы не можем позволить себе продолжать финансировать его войну», «Я не верю ни единому слову Зеленского», — поделились мнением пользователи.

Читатели The Daily Mail призвали страны Запада перестать «плясать под дудку» Зеленского и оказывать помощь Украине, назвав главу киевского режима «наглым мошенником».

«Представьте себе, как вы даете вашим соседям в долг деньги, которые якобы нужны им, чтобы оплатить счета за электричество, а потом видите, как они пригоняют новую машину, едут в отпуск и покупают дизайнерскую одежду. Ни дать ни взять Зеленские», — прокомментировал ещё один пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский в Давосе в числе прочего заявил, что в случае предоставления западными странами Украине тяжелого вооружения он предпримет попытку «вернуть» Крым. Также он обвинил Россию в крушении самолёта в Броварах.