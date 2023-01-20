Москва, 20 января, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории, заявил российский посол в США Анатолий Антонов. Рассуждая о действиях руководства Белого дома, он также отметил, что США «наживаются на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского ВПК». По оценке посла, таких денег «оборонка» США не видела даже в годы холодной войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

«К нашим сигналам в Вашингтоне не прислушиваются. Хочется задать американскому обществу давно назревший вопрос: что России еще нужно сказать или сделать для того, чтобы «горячие головы» в администрации одумались и не допустили ядерного Армагеддона?» — спрашивает Анатолий Антонов.

Антон Новодережкин/ТАСС Российский посол в США Анатолий Антонов

С утверждением Антонова согласен и глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

«Против нас фактически развязана гибридная война, которая ставит целью измотать и ослабить как Беларусь, так и Россию, ослабить нашу государственность и наш суверенитет», — сказал он по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Минске.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник

Читайте также: Глава МИД Белоруссии: Запад развязал гибридную войну против Москвы и Минска

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слово «война» самым трагичным в 2022 году:

«Я не побоюсь этого сказать, потому что происходящее является нашим ответом, который, как сказал президент [Владимир Путин], может быть, нужно было чуть-чуть раньше сделать, но это именно ответ — и он не опоздал, это важно — на ту гибридную войну, которую против нас развязали и под лозунгом которой в самых разных вариациях сейчас Запад продвигает свою повестку дня».

Социальный технолог и военный волонтер Роман Алёхин, рассуждая о понятии гибридной войны в своем телеграм-канале, в частности, отметил:

«Гибридная война — это не только создание условий для гражданской войны в каком-либо государстве. Это ещё и столкновение (доведение до применения военной силы) двух и более государств между собой. Это всегда подогревание (поддержание на необходимом уровне) имеющихся противоречий в обществе или между государствами. Вестись она должна непрерывно (что США и делают), и, соответственно, гибридная война начинается задолго до начала военных действий.

При этом многие люди, в том числе военные аналитики, совершают большую ошибку, рассматривая политические силы участвующих в конфликте стран как самостоятельные стороны конфликта. Во всех случаях гибридных войн, проводимых США через военный блок НАТО или самостоятельно, политические силы и персоны в реальности не принимают никаких самостоятельных решений, да и часто не знают о решениях кураторов. В связи с этим и попытки переговоров с такими лицами не имеют никаких значимых политических последствий».

В пример он привел Минские соглашения. Попытки переговоров не только с украинскими политиками, но и с европейскими ни к чему не привели, потому что, как созналась сама бывший канцлер Германии Ангела Меркель, это был инструмент затягивания, пока США накачивали Украину оружием.

Sven Hoppe/dpa Ангела Меркель

Читайте также: Слова Меркель о Минских соглашениях возмутили бывшего вице-канцлера Австрии

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о том, что Соединённые Штаты Америки ведут тотальную гибридную войну против России, сделал посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова опубликованы в телеграм-канале посольства.

Читайте также: Антонов обвинил США в развязывании выгодной гибридной войны против России