Варшава, 20 января, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Частыми пикетами украинцев на главной площади польского Кракова возмущены националисты движения «16 постулатов». Они требуют представителей власти повлиять на организаторов этих акций, так как проводимые ими мероприятия шокируют, сообщило KRKnews.

(сс) Silar Украинские беженки в Кракове

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«Два раза в день, все дни недели, небольшая, но громкая группа украинцев устраивает там шумные политические демонстрации, используя звуковую систему и нарушая достойный и в то же время туристический характер этого места», — возмущены поляки.

Они назвали организаторов митингов «неприятными иностранцами» и потребовали у руководства города «немедленно прекратить фактическую оккупацию Рыночной площади Кракова». По мнению представителей движения, действия украинских беженцев шокируют и причиняют боль, в том числе потому, что они выкрикивают бандеровские лозунги. Такое поведение под флагами Польши активисты движения «16 постулатов» назвали «оскорблением того, что свято для поляков». Их также беспокоит то, что украинцы требуют передать всё оружие Киеву, аргументируя это тем, что «поляки не отдают жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, письма от польских властей с требованием вернуть выплаченные социальные пособия стали приходить украинским беженцам, прибывшим в Польшу после конфликта на Украине. Возврат касается ежемесячных выплат на детей в возрасте до 18 лет. Письма приходят даже тем беженцам, которые уже покинули Польшу или вообще не получали этих денег.