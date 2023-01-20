Вашингтон, 20 января, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Представитель минобороны США Сабрина Сингх отвечая на вопрос журналистов, чем для Вашингтона является захват Крыма, заявила, что этот шаг Украины необходим для того, чтобы послать России «огромное сообщение».

Дарья Антонова ИА REGNUM Побережье Крыма

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«Я думаю, довольно очевидно, что захват части их суверенного государства является чем-то, что пошлёт России огромное сообщение», — сказал Сингх.

Отмечается, что Белый дом не раз заявлял, что рассматривает как вариант помощи Украине — участие в нападении на Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, в США никогда не скрывали намерения поддержать Украину в вопросе возвращения Крыма в состав страны. Об этом заявила американским журналистам пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх в контексте обсуждения поддержки Вашингтоном нанесения ударов по территории полуострова.