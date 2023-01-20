Пентагон: захват Крыма Украиной пошлёт России «огромное сообщение»
Вашингтон, 20 января, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Представитель минобороны США Сабрина Сингх отвечая на вопрос журналистов, чем для Вашингтона является захват Крыма, заявила, что этот шаг Украины необходим для того, чтобы послать России «огромное сообщение».
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«Я думаю, довольно очевидно, что захват части их суверенного государства является чем-то, что пошлёт России огромное сообщение», — сказал Сингх.
Отмечается, что Белый дом не раз заявлял, что рассматривает как вариант помощи Украине — участие в нападении на Крым.
Как сообщало ИА REGNUM, в США никогда не скрывали намерения поддержать Украину в вопросе возвращения Крыма в состав страны. Об этом заявила американским журналистам пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх в контексте обсуждения поддержки Вашингтоном нанесения ударов по территории полуострова.