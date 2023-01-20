Вашингтон, 20 января, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки фактически ведут против России войну, но не напрямую, а окольно. При этом американский военно-промышленный комплекс получает большие денежные вливания благодаря конфликту на Украине, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова опубликованы телеграм-каналом посольства.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Американцы и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на нашей же территории. Одновременно наживаются на партнёрах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского ВПК», — отметил дипломат.

Даже в годы холодной войны оборонная промышленность США не видела таких финансовых вливаний, подчеркнул Анатолий Антонов. При это американские власти напрасно не прислушиваются к мнению РФ, продолжая создавать риски для катастрофических последствий своих действий во всё мире, отметил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, Анатолий Антонов также заявил, что в России никогда не угрожали применением ядерного оружия, но вынуждены просить Вашингтон одуматься и не допустить ядерной войны.