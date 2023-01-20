Вашингтон, 20 января, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден своеобразно прокомментировал ситуацию с найденными у него секретными документами. Президент использовал популярную в США фразу писательницы Гертруды Стайн, давая понять, насколько незначительны, по его мнению, эти государственные бумаги.

Джо Байден

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«Я думаю, вы поймете, что там ничего нет. Там нет даже ничего», — сказал журналистам Джо Байден, перефразировав выражение «there’s no there there».

Президент добавил, что всё отдал в министерство юстиции и ждёт результата.

Как сообщало ИА REGNUM, всего как минимум 20 секретных документов было обнаружено у президента США Джозефа Байдена.