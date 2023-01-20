Вашингтон, 20 января, 2023, 05:57 — ИА Регнум. В Германии настаивают на том, что предоставят Украине танки Leopard-2 только при условии аналогичного шага со стороны США по снабжению Киева танками Abrams. Иное решение главе Пентагона Ллойду Остину не удалось «продавить» во время встречи с новым министром обороны Германии Борисом Писториусом. В администрации президента Байдена недовольны такой позицией ФРГ, сообщило CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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СМИ цитировало американского чиновника, который выражал удивление тем, что Германия не видит разницы между поставками своих танков и отправкой аналогичного вооружения из США. Требования ФРГ об ответном шаге представитель власти Соединённых Штатов Америки назвал глупым.

По информации издания, Остин собирался «давить» на Писториуса в вопросе поставки танков, но вопрос не решился. Источники пояснили, что изменение Германией позиции в таких условиях было бы удивительным.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января в бундестаге зашло в тупик голосование по вопросу поставок ВСУ немецких танков Leopard 2. Большинство членов парламента ФРГ отказались высказать мнение и предпочли передать проект решения на рассмотрение профильных комитетов.