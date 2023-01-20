Посол Антонов: Россия никогда не угрожала применением ядерного оружия
Посол Антонов: Россия вынуждена защищаться от угроз США, которые развязали гибридную войну
Вашингтон, 20 января, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Страны Запада, возглавляемые США, воюют против России на её же территории, поэтому страна вынуждена защищаться, напоминая, что такая политика ведёт мир к катастрофическому сценарию. Об этом заявил 20 января посол России в США Анатолий Антонов, его слова опубликованы дипмиссией.
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Анатолий Антонов также высказал мнение, что это США и их союзники «развязали тотальную гибридную войну против России», при этом заставляя финансировать оборонную промышленность страны силами союзников по альянсу НАТО. К сигналам со стороны России американское руководство не прислушивается, уверен посол.
Как сообщало ИА REGNUM, начало ядерной войны нельзя допустить, потому что в ней не может быть победителей, заявил ранее заместитель главы пресс-службы госдепа США Ведант Пател, отвечая заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву, который сказал, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов. Это заявление Пател оценил как провокационное и безрассудное.