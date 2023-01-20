Вашингтон, 20 января, 2023, 05:33 — ИА Регнум. Страны Запада, возглавляемые США, воюют против России на её же территории, поэтому страна вынуждена защищаться, напоминая, что такая политика ведёт мир к катастрофическому сценарию. Об этом заявил 20 января посол России в США Анатолий Антонов, его слова опубликованы дипмиссией.

Mil.ru Анатолий Антонов

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«Единственное, что мы делаем, — постоянно предупреждаем Вашингтон, что взятый им курс на нанесение нам стратегического поражения «на поле боя» стремительно ведёт мир к катастрофическому сценарию», — сказал Антонов, комментируя заявления о том, что Россия якобы угрожает применением ядерного оружия. Посол РФ в США уверен, что « никто в российском политическом и военном руководстве России никогда не высказывался подобным образом ».

Анатолий Антонов также высказал мнение, что это США и их союзники «развязали тотальную гибридную войну против России», при этом заставляя финансировать оборонную промышленность страны силами союзников по альянсу НАТО. К сигналам со стороны России американское руководство не прислушивается, уверен посол.

«Что России ещё нужно сказать или сделать для того, чтобы «горячие головы» в администрации одумались и не допустили ядерного Армагеддона, о предотвращении которого на публику так беспокоится руководство Белого дома?» — задаётся вопросом Анатолий Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, начало ядерной войны нельзя допустить, потому что в ней не может быть победителей, заявил ранее заместитель главы пресс-службы госдепа США Ведант Пател, отвечая заместителю председателя Совета Безопасности РФ Дмитрию Медведеву, который сказал, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов. Это заявление Пател оценил как провокационное и безрассудное.