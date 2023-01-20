Париж, 20 января, 2023, 03:38 — ИА Регнум. Автор французского издания Boulevard Voltaire Фредерик Лассе прокомментировал слова генерал-лейтенанта, старшего офицера Корпуса морской пехоты США в Японии Джеймса Бирмана о подготовке США «театра военных действий для войны с Китаем».

Иван Шилов ИА REGNUM США

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Обозреватель внёс ясность: взяв за образец военную подготовку Украины к будущей конфронтации с Россией после 2014 года, США и их союзники теперь готовят конфликт с КНР.

Лассе цитирует Бирмана: «Почему мы достигли такого уровня успеха, которого достигли на Украине? Во многом это объясняется тем, что после российской агрессии в 2014 и 2015 годах [аннексия Крыма], мы серьёзно подготовились к будущему конфликту: обучение украинцев, предварительное размещение оборудования, определение площадок, с которых мы могли бы действовать, вспомогательные операции. Мы называем это «театром». И мы готовим театр военных действий в Японии, на Филиппинах, в других местах».

Перспектива предстоящей конфронтации с Китаем заставляет США ускорить не только укрепление, но и объединение своих трансатлантических и транстихоокеанских партнёрств.

По мнению автора, если Россия и Китай объединятся с другими странами, чтобы бросить вызов существующему мировому порядку, американцы не останутся в стороне от мобилизации своих союзников от Атлантики до Тихого океана, представив КНР как прямую угрозу безопасности НАТО.

«Ускоренное присоединение Европейского союза к НАТО прямо нацелено на Китай», — подвёл итог Фредерик Лассе.

Как сообщало ИА REGNUM, США не хватает собственных сил сдерживать Москву и Пекин. Об этом 18 января заявил глава МИД России Сергей Лавров.