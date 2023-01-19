Москва, 20 января, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Попытки Европарламента и Евросоюза создать некий трибунал против России в обход Совета Безопасности ООН обречены на провал. Об этом заявили в распространенном Постоянным представительством РФ при Европейском союзе документе, касающемся принятия Европарламентом резолюции о создании «трибунала по Украине».

ЕС

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«Ни Евросоюз, ни его государства-члены не наделены компетенцией по созданию международного суда для уголовного преследования лидеров третьих стран, пользующихся иммунитетом по международному праву. Такой компетенцией обладает исключительно Совет Безопасности ООН, который несёт основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Попытки ЕС учредить международный трибунал в обход СБ ООН обречены на провал. И в Брюсселе это прекрасно понимают, но старательно замалчивают», — сообщило постпредство.

Акцентируется, что Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).

Как сообщало ИА REGNUM, Европарламент 19 января принял очередную юридическую пустышку, проголосовав за резолюцию с призывом к созданию так называемого «спецтрибунала по Украине» и использованию активов РФ «для репараций Киеву», отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.