Вашингтон, 20 января, 2023, 00:27 — ИА Регнум. Начало ядерной войны нельзя допустить, потому что в ней не может быть победителей, заявил заместитель главы пресс-службы госдепа США Ведант Пател. Его слова стали комментарием на ответ заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева тем, кто считает, что Россия должна проиграть в конфликте на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Читайте также: Медведев: ядерные державы никогда не проигрывали крупных конфликтов

Медведев подчёркивал, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба. Пател не смог ответить на вопрос журналистов, можно ли считать его слова позицией руководства РФ по этому вопросу. Он обратил внимание на то, что в США ранее уже слышали подобные заявления из России.

«Мы считаем, что провокационные заявления относительно ядерного оружия не только опасны, но и безрассудны. И мы не станем их допускать. В ядерной войне нельзя победить, ее никогда нельзя начинать», — подчеркнул представитель Госдепартамента, попросив избегать подобных высказываний в будущем, так как « они повышают риск просчёта ».

Пател также сказал, что не готов «разбирать, кто за кого говорит в Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Медведев заявил, что «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной», комментируя заявления на экономическом форуме в Давосе о том, что Россия должна проиграть.