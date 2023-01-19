Будапешт, 19 января, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Зверствами назвал действия против венгров в Закарпатье на Украине Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений МИД Венгрии Тамаш Менцер. Он заявил на своей странице в соцсети, что Украина не сможет претендовать на членство в ЕС, допуская такие притеснения.

Michel Temer Флаг Венгрии

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«Если Украина хочет стать членом Евросоюза, то продолжающиеся и систематические притеснения и лишение права голоса национальной общины неприемлемы», — отметил представитель венгерской дипмиссии, комментируя направленные против этнических венгров действия на Украине.

Тамаш Менцер подчеркнул, что осуждает эти притеснения и призвал «немедленно прекратить эти зверства против венгров». Он также обратился к украинским властям с призывом «сделать всё возможное для того, чтобы отменить антивенгерские решения и восстановить статус-кво». Только таким образом в Закарпатье удастся сохранить стабильность после антивенгерских инцидентов, уверен представитель МИД Венгрии. Он подчеркнул, что попытки притеснения должны быть пресечены немедленно.

Представитель дипмиссии также выразил недоумение по поводу того, «как антивенгерские решения могут помочь Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине целенаправленно и методично выталкивали венгерский язык, такая политика продолжалась с 2004 года, ранее заявляло издание Myśl Polska. Отношения между Венгрией и Украиной далеки от дружественных, писал обозреватель газеты Financial Times Мартон Дунай.