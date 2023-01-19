Будапешт, 19 января, 2023, 21:36 — ИА Регнум. Притеснение венгерского меньшинства властями Украины в Закарпатье неприемлемо, с таким заявлением выступил 19 января госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

Emigrantrus.ru Флаг Венгрии

Ранее сообщалось о снятии венгерских флагов и демонтаже символики в ряде населенных пунктов региона.

Все «зверства» должны быть прекращены, а антивенгерские решения отменены, иначе в регионе может возникнуть угроза стабильности, отметил Менцер.

Он также призвал киевских политиков вспомнить, что в ЕС, куда стремится Украина, притеснение национальных меньшинств запрещено.