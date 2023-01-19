Никосия, 19 января, 2023, 21:23 — ИА Регнум. Десять человек, попавшие под антироссийские санкции ЕС, будут лишены гражданства Кипра, заявил 19 января министр финансов страны Константинос Петридис.

Кипр

Так он прокомментировал утверждения о том, что Кипр якобы не выполняет санкции против России.

В действительности все обязательства Кипр выполняет, находясь в постоянном контакте как с властями ЕС в целом, так и с руководством стран-членов Евросоюза, заявил он.

17 января Петридис сообщил, что власти Кипра арестовали 105 млн евро, принадлежащих «российским олигархам», при этом общий объем вкладов указанной категории граждан в банках Кипра оценивается в 5,6 млрд евро.