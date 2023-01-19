Берлин, 19 января, 2023, 21:04 — ИА Регнум. В бундестаге голосование по вопросу поставок ВСУ немецких танков Leopard зашло в тупик, сообщает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Бундестаг

Отмечается, что большинство членов парламента ФРГ отказались от голосования и предпочли передать проект решения на рассмотрение профильных комитетов.

В случае принятия документа из запасов Германии или третьих стран разрешалась бы передача Украине танков Leopard и подготовка для них экипажей ВСУ.

При этом немецкий концерн Rheinmetall, входящий в военно-промышленный комплекс ФРГ, готов передать киевскому режиму в 2023 году около 100 танков.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий допустил передачу танков Leopard на Украину без разрешения Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, киевский режим не сможет остановить процесс распада Украины в случае получения от Запада модернизированных танков Т-72 или немецких Leopard.

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