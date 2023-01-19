Москва, 19 января, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Россия проверит работу сотрудников специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) по подозрению в пристрастности и причастности к силовым акциям Киева в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Он отметил, что призванная следить за выполнением Минских договорённостей миссия ОБСЕ работала пристрастно и поддерживала выгодную для Украины версию событий. При этом о реальном положении дел информация утаивалась.

По сути дела сотрудники миссии помогали киевскому режиму при подготовке проведения силовых акций против мирного населения, сказал министр. Данные об этом удалось получить в ходе специальной военной операции.

Ранее Лавров обвинил Запад в превращении Украины в плацдарм для дальнейшего освоения постсоветского пространства.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января пресс-служба ОБСЕ распространила информацию, что наблюдатели организации не присутствуют в Донбассе.