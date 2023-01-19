Россия проверит данные об участии СММ ОБСЕ в силовых акциях Киева
Лавров: Россия проверит данные об участии некоторых членов СММ ОБСЕ в силовых акциях Киева
Москва, 19 января, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Россия проверит работу сотрудников специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) по подозрению в пристрастности и причастности к силовым акциям Киева в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что призванная следить за выполнением Минских договорённостей миссия ОБСЕ работала пристрастно и поддерживала выгодную для Украины версию событий. При этом о реальном положении дел информация утаивалась.
По сути дела сотрудники миссии помогали киевскому режиму при подготовке проведения силовых акций против мирного населения, сказал министр. Данные об этом удалось получить в ходе специальной военной операции.
Ранее Лавров обвинил Запад в превращении Украины в плацдарм для дальнейшего освоения постсоветского пространства.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 января пресс-служба ОБСЕ распространила информацию, что наблюдатели организации не присутствуют в Донбассе.