Исламабад, 19 января, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Россия готова подписать необходимые документы по строительству газопровода «Пакистанский поток», заявил 19 января министр энергетики Николай Шульгинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Стороны «детально обсудили» проект строительства, сказал он.

Вопрос о строительстве газопровода обсуждался на встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в сентябре 2022 года. Путин отмечал, что часть инфраструктуры уже создана.

Также в сентябре 2022 года председатель постоянного комитета по правам человека Сената Пакистана Валид Икбал заявил, что Исламабад рассчитывает за счет строительства газопровода вывести отношения двух стран на новый уровень.