Москва, 19 января, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Резолюция Европарламента с призывом к созданию так называемого «спецтрибунала по Украине» и использованию активов РФ «для репараций Киеву» — очень серьезно, считает депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ).

Цитата из х/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Европизаторы

«Нашу страну, подчеркиваю, всю страну, а не только руководство, собираются судить и заставить на многие десятилетия вперед «платить и каяться». Еще раз: речь идет фактически о каждом гражданине России, за исключением предателей», — отметила Останина в телеграм-канале.

России действительно объявлена война, и поражение в ней означает катастрофу для всех, включая многодетные семьи, утверждает парламентарий.

«К действиям, казалось бы, потешного Европарламента следует отнестись максимально серьезно. Аглосаксы понимают только силу, причем силу тех, кто готов идти до конца», — убеждена она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европарламент одобрил резолюцию о создании специального международного трибунала «для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников», сообщается на сайте парламента.

Европарламент принял очередную юридическую пустышку, проголосовав за резолюцию с призывом к созданию так называемого «спецтрибунала по Украине» и использованию активов РФ «для репараций Киеву», отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.