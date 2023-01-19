Минск, 19 января, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Западные страны развязали гибридную войну против России и Белоруссии, чтобы измотать и ослабить суверенитет двух стран, заявил 19 января глава МИД республики Сергей Алейник.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Сергей Алейник

«Против нас фактически развязана гибридная война, которая ставит целью измотать и ослабить как Беларусь, так и Россию, ослабить нашу государственность и наш суверенитет», — сказал он по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Минске.

Алейник добавил, что обе страны сообща окрепли и выстоят, как это было неоднократно в истории.

«Хорошо, что до многих это понимание стало доходить», — отметил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января глава МИД России Сергей Лавров провел в Минске встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Стороны обсудили сотрудничество в военно-политической сфере. Взаимодействие двух стран в сфере обороны позволяет им противостоять любым угрозам, сказал Лавров.

Кроме того, 19 января министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин провели телефонные переговоры.