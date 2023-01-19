Грозный, 19 января, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике высказывания депутата Госдумы генерал-лейтенанта Виктора Соболева о запрете бороды в армии.

Ministry of Culture Russia Рамзан Кадыров

«Видимо, генерал-лейтенант Виктор Соболев имеет очень много свободного времени на службе, раз от нечего делать перечитывает устав», — написал он в своём телеграм-канале.

По его словам, подобные заявления, вероятно, удивили российский бойцов на передовой.

«Они-то и не подозревали, что в их рядах затаился опасный враг — растительность на лице!» — сыронизировал Кадыров, добавив, что нацисты могут подождать в сторонке и что в каждом окопе есть кран с горячей водой.

Глава Чечни подчеркнул, что на передовой есть другие проблемы — постоянные обстрелы населенных пунктов и населения. По его мнению, высшие военные чины должны думать о полезных и выполнимых идеях, а также о том, чтобы минимизировать потери.

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Ранее Соболев назвал запрет на ношение бород элементарным требованием воинской дисциплины, отметив, что требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы России перешли в локальное наступление в районе города Орехов Запорожской области.

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