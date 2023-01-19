Мелитополь, 19 января, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Вооруженные силы России перешли в локальное наступление в районе города Орехов Запорожской области, сообщил 19 января председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа РСЗО «Град» в зоне проведения СВО

«Наши войска удерживают занятые позиции. Территория Запорожской области, освобожденная от украинских боевиков, постепенно увеличивается», — сказал он РИА Новости.

По его словам, ВС России немного сдвинули линию фронта на данном участке, а боевики ВСУ вынужденно отошли на запасные рубежи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 19 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы освободили село Клещеевка под Артёмовском (до 1924 года — Бахмут).

Он напомнил, что Клещеевка — один из важных пригородов Артёмовска, теперь село полностью под контролем российской стороны.

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