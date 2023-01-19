Вашингтон, 19 января, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Новые ядерные торпеды «Посейдон», появившиеся у России, способны вызвать в океане радиоактивные волны и устроить ядерные цунами у берегов США или союзных им стран. Об этом говорится в статье Джесс Томсон, опубликованной 19 января в американском журнале Newsweek.

Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Океанская многоцелевая система «Посейдон»

Про словам профессора экологических коммуникаций в Университете Юты Даниэль Эндрес, нет такой технологии ядерного оружия, которая бы не была опасна для людей и окружающей среды. Так, одно из подводных ядерных испытаний США на атолле Бикини в 1946 году привело к появлению огромного кратера и возникновению цунами, в результате затонули либо получили радиоактивные загрязнения испытательные суда, находившиеся поблизости.

В совокупности ядерные испытания, проведенные на атолле Бикини и вокруг него, оказали долгосрочное воздействие на людей и природу, добавила она.

Другие эксперты отмечают, что предположительное воздействие «Посейдона» будет менее разрушительным по сравнению с ядерной бомбой наземного базирования, так как радиоактивные осадки выпадут в океане, а не на суше.

Океанская «ядерная волна» будет отличаться от взрыва на суше тем, что не будет огненных бурь, которые поднимут сажу в стратосферу. Следовательно, она не повлияет на климат, сказал изданию океанограф-химик и специалист по биогеохимическому моделированию из Университета Тасмании в Австралии Тайлер Рор.

«[«Посейдон»] не имел бы такого глобального охвата, как крупномасштабный конфликт в городах, если, конечно, он не спровоцировал более масштабный геополитический конфликт на суше», — отметил эксперт.

Мнения специалистов о мощности «Посейдона» расходятся. Старший ядерный специалист Greenpeace Шон Берни полагает, что она может доходить до 100 мегатонн, а это примерно в семь тысяч раз больше, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. Журналист Дэвид Хэмблинг назвал такую цифру безумной, иначе бы речь шла о самой большой боеголовке из развёрнутых когда-либо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник, близкий к российскому военному ведомству, проинформировал об изготовлении первого боекомплекта ядерных суперторпед «Посейдон» для атомной подводной лодки специального назначения «Белгород».

Читайте также: Подлодка «Белгород» получила первый боекомплект ядерных суперторпед