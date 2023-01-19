Москва, 19 января, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Добыча и экспорт российской нефти в январе остаются примерно на уровне декабря 2022 года. Об этом 19 января сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Government.ru Александр Новак

По его словам, объем добычи и экспорта нефти из России фиксируется примерно на уровне декабря. Он отметил, что власти страны будут смотреть, как дальше будет обеспечиваться реализация продукции на экспорт.

Новак уточнил, что российские компании постоянно работают над вопросами страхования и покупки, а также выстраивания необходимых логистических маршрутов.

По его словам, в настоящее время дисконт на нефть из России немного вырос на фоне учета покупателями риском, но благодаря стабилизации ситуации он снизится.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что дисконт на нефть не должен создавать проблем российскому бюджету.

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