Москва, 19 января, 2023, 16:32 — ИА Регнум. Европарламент принял очередную юридическую пустышку, проголосовав за резолюцию с призывом к созданию так называемого «спецтрибунала по Украине» и использованию активов РФ «для репараций Киеву», отметил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Косачёв

«Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, как и документы Генассамблеи ООН, и иные решения подобного статуса. Однако стремление ЕС наплодить как можно больше текстов в осуждение России и в оправдание собственной позиции имеет несколько конкретных целей», — отметил сенатор в телеграм-канале.

Однако создание суда на таких основаниях противоречило бы существующей практике ООН и уж тем более не может опираться на решения парламентской структуры ЕС, добавил парламентарий.

Ну а по поводу конфискации российских активов ситуация еще более очевидна. Понятно, что западные лидеры, которым надоело вливать бесконечные средства в украинскую «черную дыру», уже который год как коты вокруг сметаны ходят вокруг российских государственных и частных средств, отметил Косачёв.

«В настоящее время законного механизма для конфискации российских активов не существует, на что еще в мае указала министр финансов США Джанет Йеллен», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европарламент одобрил резолюцию о создании специального международного трибунала «для судебного преследования политического и военного руководства России и ее союзников», сообщается на сайте парламента. Предложение поддержали 472 депутата, 19 выступили против, 33 воздержались. Ранее Еврокомиссия предложила создать такой орган под эгидой ОНН.