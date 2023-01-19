Санкт-Петербург, 19 января, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Похороны тележурналиста, заслуженного работника культуры РСФСР, бывшего руководителя «Пятого канала» состоятся в понедельник, 23 января. Перед церемонией похорон в 12:00 в Преображенском соборе Санкт-Петербурга начнется отпевание усопшей по православному обряду, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Пятого канала».

kremlin.ru Бэлла Куркова на награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 17 ноября 2011 года.

«Похоронят известную журналистку на Смоленском кладбище», — уточнили в пресс-службе

Напомним, Бэлла Куркова скончалась в ночь на 19 января после тяжелой болезни на 88-м году жизни. Свои соболезнования родным, близким и коллегам Курковой выразили президент России Владимир Путин, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и другие официальные лица.

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Бэлла Алексеевна Куркова родилась в Брянске 26 декабря 1935 года. В 1959 году она окончила факультет журналистики Ленинградского университета, после вуза три года работала собственным корреспондентом газеты «Советская Чукотка». После возвращения в Ленинград с 1962 года работала в прессе, с 1968 года Куркова — на Ленинградском телевидении. В апреле 1988 года стала создателем авторской программы «Пятое колесо» и несколько лет была ее главным редактором.

В 1990-х годах была народным депутатом Ленсовета и народным депутатом РСФСР. В 1991–2000 годах работала директором Ленинградской дирекции ВГТРК. В 1992–1995 годах возглавляла «Пятый канал». В 2000 году была назначена на пост директора петербургской дирекции телеканала «Культура», затем работала заместителем главного редактора по работе с Петербургом Главной редакции телеканала «Культура».

Награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Дружбы, медалью «Защитнику свободной России», была отмечена благодарностью президента России и премией правительства в области СМИ.