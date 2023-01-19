Москва, 19 января, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Ряд льгот получат мобильные операторы при условии работы на территории новых регионов России, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе брифинга о результатах национальной программы «Цифровая экономика» за 2022 год.

duma.gov.ru Максут Шадаев

Так, действующих на новых территориях операторов до 2025 года освободят от обязательной платы за спектр и отчислений в резерв универсального обслуживания, уточнил он.

По словам Шадаева, в конце года будут выделены дополнительные частоты для стимулирования конкуренции, чтобы в этих регионах появились два новых оператора мобильной связи.

Напомним, 16 января в Минцифры заявили, что мобильная связь от российских операторов работает на территориях всех регионов страны, вернувшихся в её состав в 2022 году.

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