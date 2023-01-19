Москва, 19 января, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Желание Запада одержать победу над Россией приобрело сейчас очень опасные формы, но какие-либо попытки его осуществления будут означать конец мира. Об этом 19 января заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

Официальное интернет-представительство президента России Патриарх Кирилл

Он напомнил, что сейчас возникают большие угрозы миру, России, всему человечеству.

«Желание победить Россию сегодня приобрело очень опасные формы. Мы молимся Господу, чтобы он вразумил безумцев и помог им понять, что всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира», — сообщил патриарх.

Он напомнил, что Российская Федерация имеет мощное оружие, на ее территории проживают очень сильные люди, которые во все времена мотивированы на победу.

Кирилл отметил, что у неких безумных людей возникла мысль, что Россию можно сейчас победить или же переформатировать, то есть навязать ее гражданам другие ценности, которые «даже и ценностями назвать невозможно».

Он отметил, что сейчас очень тревожное время.

«Но мы верим, что Господь не оставит землю русскую», — подчеркнул Патриарх добавив, что у России есть силы в случае необходимости защитить свой народ и свою землю.

«Ну и дай бог, чтобы не дошло дело до такого выяснения отношений — чтобы Господь всех примирил, успокоил и помог вместе всем работать для того, чтобы мир становился лучше», — отметил Кирилл.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что действия России нацелены на прекращение боевых действий. Ранее офицер разведки США признал, что Путин сделал Россию независимой от диктата Запада. По словам главы российского государства, в настоящее время в России количество боевой техники увеличивается, и потребности в ней возрастают.

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