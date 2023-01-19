Сидней, Австралия, 19 января, 2023, 13:46 — ИА Регнум. В Австралии у тренера по боксу часы Apple Watch случайно вызвали вооружённую полицию. Об этом 19 января сообщает австралийский портал News.com.

Matty Ring Полиция

Отмечается, 34-летний тренер по тайскому боксу Джейми Аллейн вызвал полицию в спортзал, когда проводил тренировку со своими клиентами.

Во время занятия он случайно воспользовался экстренной функцией Apple Watch, которые записали крики и звуки во время тренировки и переслали запись полиции.

Тренер рассказал, что был шокирован, когда около 7:45 по местному времени в его спортзале появились 15 вооружённых полицейских.

Позже выяснилось, что команды «1-1-2», которые он произносил на тренировке, часы восприняли как сигнал набрать короткий номер 112 и вызвать экстренные службы. В тот момент, когда тренер кричал «хороший выстрел», имея в виду удачный удар спортсмена, часы передали звук с микрофона диспетчеру.

Ранее в США и Канаде сообщали о большом количестве ложных вызовов в экстренные службы с устройств Apple.