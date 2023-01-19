Москва, 19 января, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Дискуссия о поставках Украине оружия для ударов по территории России чрезвычайно опасна, заявил журналистам 19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

У Киева и сейчас есть оружие, с помощью которого ВСУ наносят удары по регионам, вернувшимся в состав России, но новые поставки и обстрелы будут означать вывод конфликта «на качественно новый уровень», отметил Песков.

Безопасности европейского континента такое развитие событий не сулит ничего хорошего, добавил пресс-секретарь президента.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не оставит без ответа удары по своей территории, в том числе по Крыму.

Так он прокомментировал высказывания представителей Госдепа о скорых дополнительных поставках оружия на Украину и о данном США разрешении использовать свое оружие для ударов по Крыму.