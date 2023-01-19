Москва, 19 января, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается повысить информированность граждан, формирующих пенсионные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ), передает корреспондент ИА REGNUM 19 января.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Действующим законодательством уже предусмотрено информирование застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в Социальном фонде РФ (ранее ПФР), о суммах средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений. Информирование происходит раз в три года по достижении женщинами 40 лет, мужчинами — 43 лет.

Для устранения неравенства законопроектом предлагается обязать Социальный фонд России информировать также и застрахованных лиц, формирующих средства пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах, о суммах средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии, и правах на выплаты за счет средств пенсионных накоплений.

При этом первое информирование в отношении мужчин 1979 года рождения и старше и женщин 1984 года рождения и старше предлагается осуществить до 31 декабря 2024 года.

Отметим, что сегодня в России 24 негосударственных пенсионных фондов.