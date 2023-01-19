Москва, 19 января, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел РФ занимается вопросом, связанным с Европейским еврейским конгрессом. Об этом 19 января заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Aleksey Nikolskyi/Global Look Press via ZUMA Press Дмитрий Песков

«Здесь идёт обмен по линии МИД, давайте его в этих рамках и оставим», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Ариэль Музикант заявил, что глава МИД РФ Сергей Лавров должен извиниться за сравнение политики США в отношении России с попытками Гитлера решить еврейский вопрос.

Напомним, ранее Лавров заявил, что США поставили перед собой задачу «окончательного решения русского вопроса».