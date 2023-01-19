Минск, 19 января, 2023, 12:39 — ИА Регнум. У Россия и Белоруссии есть единая позиция по вопросу о том, какие цели должны быть достигнуты в ходе военной спецоперации на Украине, заявил 19 января после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава МИД России Сергей Лавров.

president. gov. by Сергей Лавров и Александр Лукашенко.

Министр рассказал, что в беседе с Лукашенко они обсудили ход СВО.

Россия и Белоруссия намерены добиться того, чтобы с территории «соседей» не исходило никакой угрозы, добавил Лавров.

Как сообщалось ранее, 18 января Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск для участия в совместном заседании коллегий МИД обеих стран и встреч с Лукашенко и главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.