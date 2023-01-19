Вашингтон, 19 января, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который сравнил действия США с Наполеоном и Гитлером, оскорбительны, заявил 19 января координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности администрации США Джон Кирби.

Secretary of Defense Public Affairs Джон Кирби

Также он отметил, что считает «смехотворными» слова Лаврова о том, что Запад под руководством США угрожает праву России на существование.

Как сообщалось ранее, 18 января министр иностранных дел России заявил, что США, контролируя большинство европейских стран, сформировали коалицию против России и ведут против нее войну, подобно тому, как действовали Наполеон против Российской империи и Гитлер против СССР.

Задачей США, по словам Лаврова, является «окончательное решение русского вопроса».