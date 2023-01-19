Екатеринбург, 19 января, 2023, 12:27 — ИА Регнум. В аэропорту Екатеринбурга у пассажира изъят позолоченный автомат Калашникова. Об этом 19 января сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Донат Сорокин/ТАСС Аэропорт Екатеринбурга

Отмечается, что вылетающий в Ташкент гражданин России пытался пронести через зелёный коридор позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62 мм.

По словам владельца, автомат был изготовлен в 1974 году, а затем списан. После этого его декорировали златоустовские мастера. Сейчас оружие покрыто позолотой с узором, а цевьё и приклад выполнены из ценных пород дерева.

Отмечается, что стоимость таких изделий на рынке составляет около 500 тыс. рублей. Владелец автомата рассказал, что вёз его в подарок своему давнему другу.

В настоящее время автомат изъят. Его отправят на экспертизу, чтобы выяснить возможность возращения оружию боевого состояния.