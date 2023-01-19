Канберра, 19 января, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Российского теннисиста Андрея Рублёва оскорбляли зрители с украинским флагом во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом 19 января сообщает «Спорт-Экспресс».

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Рублёв играл против финского теннисиста Эмиля Руусувуори. Во втором сете он обратился к судье из-за выкриков в свой адрес со стороны зрителей, которые демонстрировали украинский флаг.

Арбитр предложил вмешаться, но Рублёв заявил, что флаг ему не мешает. «Меня больше беспокоит, что они говорят плохие слова», — сказал он.

Матч завершился победой Рублёва со счётом 6:2, 6:4, 6:7 (2:7), 6:3. Российский теннисист вышел в третий круг турнира.

Напомним, ранее Федерация тенниса Австралии запретила зрителям показывать флаги России и Белоруссии после того, как зрители вывесили российский флаг на матче между российской теннисисткой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль.

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