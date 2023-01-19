Москва, 19 января, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В ходе массовой драки, которая произошла на деловой встрече в офисе компании в Москве, пострадал один человек. Об этом 19 января сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По информации агентства, массовая драка произошла в офисе компании в центре Москвы. Во время деловой встречи соучредителей один из присутствующих толкнул стул своего оппонента, в результате последний упал.

Уточняется, что в конфликт вступил сотрудник охраны зачинщика конфликта, в результате началась драка.

«Гендиректор компании попытался разнять дерущихся, но получил удар от охранника, который стал также словесно угрожать применить оружие», — приводит агентство слова сотрудника правоохранительных органов.

Отмечается, что в результате получил травмы генеральный директор фирмы, который обращался за помощью к медикам. Врачи зафиксировали у него ушибы и сотрясение мозга. Заявления в полицию написали два человека.

По информации журналистов, инициатор драки и его охранник скрылись с места происшествия. Сейчас стражи порядка проводят проверку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что следователи возбудили второе дело после массовой драки в Ковдоре.