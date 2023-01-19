Писториус вступил в должность министра обороны ФРГ
Берлин, 19 января, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Борису Писториусу грамоту о назначении на должность министра обороны страны. Трансляция церемонии велась на сайте парламента ФРГ.
После церемонии вручения грамоты Писториус принес присягу.
«Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, содействовать его пользе, оберегать его от ущерба, блюсти и защищать основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому», — произнес Писториус.
Председатель бундестага Бербель Бас поздравила его со вступлением в должность и пожелала ему успехов.
Как передавало ИА REGNUM, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала в отставку, которая была официально принята 16 января. Это произошло на фоне серии скандалов в ведомстве, которые были связаны с новым вооружением армии Германии и с поставками военной техники на Украину.
Ранее Писториус сообщил, что Германия участвует в военном конфликте на Украине, но ее участие является опосредованным.
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