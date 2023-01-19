Берлин, 19 января, 2023, 12:22 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Борису Писториусу грамоту о назначении на должность министра обороны страны. Трансляция церемонии велась на сайте парламента ФРГ.

EPA/FILIP SINGER/ТАСС Борис Писториус

После церемонии вручения грамоты Писториус принес присягу.

«Я клянусь посвятить свои силы благу немецкого народа, содействовать его пользе, оберегать его от ущерба, блюсти и защищать основной закон и законы федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и соблюдать справедливость по отношению к каждому», — произнес Писториус.

Председатель бундестага Бербель Бас поздравила его со вступлением в должность и пожелала ему успехов.

Как передавало ИА REGNUM, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала в отставку, которая была официально принята 16 января. Это произошло на фоне серии скандалов в ведомстве, которые были связаны с новым вооружением армии Германии и с поставками военной техники на Украину.

Ранее Писториус сообщил, что Германия участвует в военном конфликте на Украине, но ее участие является опосредованным.

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