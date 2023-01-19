Москва, 19 января, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Ядерные державы никогда не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, сообщил 19 января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Archive. government.ru Дмитрий Медведев

Так, отметил он, на форуме в Давосе «политические тусовщики, как мантру, повторяли: «Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть».

При этом «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной».

«Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, чтобы военный конфликт на территории Украины закончился, «Россия должна проиграть». В этой связи он считает необходимым «поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо».

Ранее он заявлял, что Германия «не делает односторонних шагов» в отношении военной помощи Киеву и координирует свои действия «с союзниками».

Также отметим, что 17 января новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна участвует в конфликте на Украине, хотя и «опосредованно».

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