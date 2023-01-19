Медведев: ядерные державы никогда не проигрывали крупных конфликтов
Медведев напомнил, что ядерные державы никогда не проигрывали в судьбоносных конфликтах
Москва, 19 января, 2023, 11:38 — ИА Регнум. Ядерные державы никогда не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, сообщил 19 января заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Так, отметил он, на форуме в Давосе «политические тусовщики, как мантру, повторяли: «Чтобы добиться мира, Россия должна проиграть».
При этом «проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что, чтобы военный конфликт на территории Украины закончился, «Россия должна проиграть». В этой связи он считает необходимым «поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо».
Ранее он заявлял, что Германия «не делает односторонних шагов» в отношении военной помощи Киеву и координирует свои действия «с союзниками».
Также отметим, что 17 января новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна участвует в конфликте на Украине, хотя и «опосредованно».
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