Санкт-Петербург, 19 января, 2023, 11:43 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге завершается монтаж центральной части архитектурного фасада «СКА Арены» — крупнейшего ледового стадиона в стране, о ходе строительства которого 18 января губернатор Петербурга Александр Беглов докладывал президенту России Владимиру Путину.

пресс-служба ООО «СКА Арена» «СКА Арена»

Как сообщили 19 января в пресс-службе ООО «СКА Арена», на проектную отметку +45 метров поднят блок из двух ферм весом 74,8 тонн, а всего в центральной части фасада смонтированы 222 блока.

«Сейчас общий вес смонтированных металлоконструкций фасада составляет 6209 тонн. Остается смонтировать еще 84 блока весом 3707 тонн», — отметили в компании.

Тем временем внутри здания продолжается монтаж инженерных сетей, черновая и чистовая отделка помещений, смонтированы 35 лифтов и 16 эскалаторов, забетонированы главная игровая и малая тренировочная площадки. Вокруг здания завершаются работы по созданию скейтпарка и футбольного поля легкоатлетического стадиона.

«Завершение всех строительных работ и ввод арены в эксплуатацию запланированы в текущем 2023 году», — напомнили в пресс-службе.

Как сообщали в Кремле, 18 января во время беседы президента РФ и губернатора Петербурга Александр Беглов сообщил главе государства, что строительство стадиона «СКА Арена» идет по графику.

«Есть свои трудности, но я думаю, что первый матч… Это там, где должен проходить чемпионат по хоккею, но, как Вы говорили, мы проведем свой матч там, и я думаю, что летом это произойдет», — сказал Беглов.

«Самый большой ледовый стадион», — заметил Владимир Путин.

«Да, 22 тысячи мест», — подтвердил губернатор.