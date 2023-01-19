Москва, 19 января, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Российские спортивные федерации вскоре могут получить возможность узнавать сведения о заключенных пари на соревнованиях. Как передает корреспондент ИА REGNUM19 января, соответствующий законопроект комитет Госдумы по физической культуре и спорту рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении.

Иван Шилов ИА REGNUM Ставки на спорт

Сейчас спортивные федерации могут наказывать и дисквалифицировать спортсменов, тренеров, судей и руководителей команд за то, что они участвуют в играх на тотализаторе на своих соревнованиях, однако не могут узнать, кто, где и на что делает ставки.

«Законопроектом предлагается расширить права общероссийских спортивных федераций и предоставить им возможность получать информацию от публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» о заключенных субъектами спорта пари в букмекерских конторах и тотализаторах на официальных спортивных соревнования», — сказал глава комитета Дмитрий Свищев (ЛДПР).