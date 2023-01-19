На станции в Новосибирске произошла утечка опасного химического вещества
На железнодорожной станции в Новосибирске произошла утечка опасного химического вещества
Новосибирск, 19 января, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Утечка химически опасного вещества произошла из вагона на станции Инская в Новосибирске. Об этом 19 января сообщили в региональном управлении МЧС.
Цитата из х/ф «Письма мёртвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР
Человек в противогазе
Отмечается, что информация об утечке вещества из железнодорожного вагона поступила в 11:35 по местному времени (07:35 мск).
Станция Инская находится в Первомайском районе города Новосибирска и является сортировочной.