Брюссель, 19 января, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Глава Евросовета Шарль Мишель отправился в Киев для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом Мишель написал в Twitter.

Nicolas Landemard/Global Look Press/Keystone Press Agency Шарль Мишель

«Я нахожусь в пути в Киев, чтобы иметь возможность вновь встретиться с Владимиром Зеленским», — написал он.

Также Мишель намерен встретиться с премьер-министром и членами парламента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишель поддержал решение некоторых западных стран поставить танки на Украину и заявил о продолжении оказания военной помощи ВСУ.

Он заверил, что европейцы будут содействовать украинцам столько, сколько потребуется.