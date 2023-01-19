Глава Евросовета отправился в Киев для встречи с Зеленским
Брюссель, 19 января, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Глава Евросовета Шарль Мишель отправился в Киев для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом Мишель написал в Twitter.
Nicolas Landemard/Global Look Press/Keystone Press Agency
Шарль Мишель
«Я нахожусь в пути в Киев, чтобы иметь возможность вновь встретиться с Владимиром Зеленским», — написал он.
Также Мишель намерен встретиться с премьер-министром и членами парламента Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишель поддержал решение некоторых западных стран поставить танки на Украину и заявил о продолжении оказания военной помощи ВСУ.
Он заверил, что европейцы будут содействовать украинцам столько, сколько потребуется.