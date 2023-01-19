Лима, 19 января, 2023, 10:00 — ИА Регнум. До 53 человек увеличилось число погибших в ходе столкновений, сопровождающих выступления против правительства в Перу. Об этом сообщает 19 января Associated Press.

Lucas Aguayo Araos Протесты в Перу

Накануне в городе Макусани участники демонстраций подожгли полицейский участок и здание суда. Перед этим в столкновениях были убиты два человека, ещё один получил серьёзные ранения.

В департаменте Лима и ряде других регионов Перу объявлено чрезвычайное положение. По данным прокуратуры страны, число задержанных участников беспорядков превысило 300 человек. Пострадавших — более 530 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабные антиправительственные выступления начались в Перу после того, как 7 декабря был отстранён от власти президент Педро Кастильо. Протестующие блокируют дороги, атакуют аэропорты и здания органов власти. Они требуют отставки нового президента Дины Болуарте и проведения выборов.

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