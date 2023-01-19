Донецк, 19 января, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Боевики ВСУ за сутки более 40 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщили 19 января в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела ДНР

«За истекшие сутки представительство сообщало о 41 факте ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что противник открывал огонь по территории ДНР с применением 155 и 152-мм ствольной артиллерии. Под обстрелы попали районы 11 населенных пунктов, один человек пострадал, были повреждены 23 домостроения.

В результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики получил ранение один человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ не смогут «достать» до Донецка после освобождения населённых пунктов Авдеевка и Марьинка.

По его словам, для Донецка освобождение данных территорий будет означать резкое снижение обстрелов противником, по крайней мере из того оружия, которое массово используют ВСУ.