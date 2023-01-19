Брянск, 19 января, 2023, 09:49 — ИА Регнум. Украинские националисты пытались ударить ракетами по территории Брянской области, атаку отразила система ПВО. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил 19 января в своём телеграм-канале.

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«Сегодня ночью украинские националисты нанесли ракетный удар по территории Унечского района», — уточнил Богомаз.

Удар отразила российская система ПВО. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы, добавил брянский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января система ПВО сбила на территории Брянской области украинскую ракету «Точка-У».

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