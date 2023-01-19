Москва, 19 января, 2023, 09:37 — ИА Регнум. Глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас пока не видит законных оснований для использования имущества покинувших Россию для решения жилищных проблем детей-сирот.

Дарья Драй ИА REGNUM Андрей Клишас

«Осталось только понять, как на законных основаниях можно использовать чужое имущество для решения социальных проблем. Без серьёзных поправок в Уголовный кодекс — никак», — отметил Клишас в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что покинуть страну преступлением не является.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») предложила использовать имущество граждан, покинувших Россию, для решения проблем обеспечения жильем детей-сирот.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что «предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к её поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества». Он считает, что таких лиц необходимо отрезать от возможностей возвращения в Россию, а также от всех источников дохода в стране.